2020-07-16T09:27:07+03:00
Общество

В Новосибирске коллекторов оштрафовали на 20 тысяч рублей: они обзывали должника мошенником

Мужчина посчитал, что его репутации нанесли ущерб
Ульяна ДЖАНКОВА
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Коллекторы выбивали долг с сибиряка, называя его мошенником.Коллекторы выбивали долг с сибиряка, называя его мошенником.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Новосибирске на 20 тысяч рублей оштрафовали микрофинансовую фирму. Коллекторы, которые выбивали долг с 36-летнего мужчины, обзывали его должником. В свою очередь сибиряк посчитал, что его репутации нанесен ущерб, а еще на него давят психологически. Он обратился в Службу судебных приставов.

— Была проведена проверка, в ходе которой, информация представленная заявителем подтвердилась. Мужчина получал письма, в которых его обвиняли в мошенничестве. Это запрещено делать, мошенником могут человека называть только после решения суда, — рассказал КП-Новосибирск специалист по взаимодействию со СМИ Службы судебных приставов по Новосибирской области Андрей Семенов.

Суд встал на сторону оскорбленного мужчины.

Действия компании расценили как «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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