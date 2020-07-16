«Он умирал от голода»: сибирячка спасла бельчонка с уродливым глазом и сломанной челюстью

16 Июль 2020 2020-07-16T07:47:57+03:00

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Сибирячка спасла в парке «Сосновый бор» раненного бельчонка. Она заметила, что у животного поврежден глаз. Девушка обратилась за помощью в благотворительный фонд помощи животным «Доброе сердце». Приехали волонтеры и поймали бельчонка. На помощь им пришли дети, все хотели, чтобы малыша спасли.

— Маленькие детки так переживали за него. Когда белка оказалась уже в нашей переноске, поехали в ветклинику «Дарвин». Когда мы почти доехали до клиники, бельчонку стало совсем тяжело, видимо из-за долгого голодания упал сахар в крови. Ветеринары диагностировали, что у животного перлом челюсти, поэтому бельчонок был истощен: твердую пищу есть не может, а мягкую просто не смог себе добыть. Но мы успели, зверьку была оказана экстренная ветеринарная помощь. На данный момент какие-либо прогнозы давать рано, нужно обследовать. Вообще в планах, если ничего не ухудшится в ближайший день, планируем операцию по удалению глаза, так как сохранять там нечего, он сгнил, видно, что травма не новая, — рассказала КП-Новосибирск руководитель фонда «Доброе сердце» Ольга Климова.

У бельчонка серьезная травма глаза. Фото: Ольга Климова

Под опекой фонда не только раненный бельчонок, но и другие животные, в том числе кошки и собаки. Если вы можете помочь бельчонку или 4817760205740594.

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