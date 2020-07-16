2020-07-16T07:28:12+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске аккредитовал жилой дом в микрорайоне «Солнечные часы 3»

На прилегающей к домам территории организованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Банк УРАЛСИБ в Новосибирске аккредитовал жилой дом в микрорайоне «Солнечные часы 3» по адресу: ул. Кубовая 1(строительный), застройщик- ООО СЗ «Экострой».

ЖК «Солнечные часы3» - это комплекс кирпичных домов переменной этажности. Квартиры имеют различные планировки- от студий до трехкомнатных, общей площадью от 20,1 до 90,1 кв. м. На прилегающей к домам территории организованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха. В микрорайоне предусмотрены открытые гостевые парковки. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины, парки и озеро.

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действует программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка в Новосибирске и по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings,

«B» Standard&Poor’sи «B2» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

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