«Идет густой черный дым»: под Новосибирском вспыхнула «ГАЗель»

16 Июль 2020 2020-07-16T06:57:05+03:00

Хозяина на месте не было

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В четверг, 16 июля, в поселке Садовый на улице Тайгинская загорелась «ГАЗель». Очевидцы, проживающие в домах рядом, увидели из окон, как в небо поднялся густой черный дым.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области прокомментировали инцидент.

— Около 10.00 часов поступило сообщение о возгорании автомобиля «ГАЗель». В течение четырех минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, в это время транспортное средство было полностью в огне. Две минуты понадобилось пожарным для ликвидации возгорания, еще четыре минуты, чтобы ликвидировать открытое горение. В 10.28 объявлена полная ликвидация пожара после проливки автомобиля. «Газель» выгорела полностью, — сообщили в ведомстве.

Автомобиль тушили 8 пожарных. На место ЧП приехали две машины спасателей. Пострадавших нет, хозяина авто на месте также не было.

В Новосибирске загорелась "ГАЗель".

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