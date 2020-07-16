Сибиряк два дня жил в квартире с мертвыми мужчиной и женщиной: он их убил молотком и ножом

16 Июль 2020 2020-07-16T07:20:39+03:00

Его сдала мать, которой он обмолвился о том, что сделал

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Житель Искитимского района жестоко убил мужчину и женщину. После расправы он жил с мертвыми людьми в квартире еще два дня. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— 14 июля 2020 года около 17 часов в одной из квартир в доме по проспекту Юбилейный в поселке Линево обнаружены тела 79-летнего мужчины с перерезанным горлом и 40-летней женщины с проломленным черепом и резанными ранами в области шеи, — рассказали в ведомстве. — В ходе предварительного следствия установлено, что компания выпивала, между потерпевшими и хозяином квартиры произошел конфликт. Разозлившись на гостей, хозяин квартиры взял нож и молоток, и нанес женщине удары по голове и шеи, а потом мужчине.

Два дня он жил с мертвыми сибиряками. Но однажды он обмолвился о случившемся матери, после чего в полицию поступил анонимный звонок.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц и более». На время следствия мужчина заключен под стражу.

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