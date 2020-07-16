2020-07-16T06:29:08+03:00
Общество

Новосибирец украл у соседа шуруповерт за 8 тысяч рублей: ему грозит срок

Полицейские вернули хозяину украденное
Ульяна ДЖАНКОВА
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Двоих парней задержали, потому что они украли у соседа шуруповерт.Двоих парней задержали, потому что они украли у соседа шуруповерт.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В городе Обь, что под Новосибирском, раскрыта квартирная кража. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Ночью 14 июля сломав замок на входной двери, неизвестные проникли в дом по улице Красноармейской и похитил шуруповерт и 30 метров удлинителя. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей. Хозяин сообщил об этом в полицию, — рассказали в ведомстве. — По подозрению в краже были задержан два парня: 18 и 19 лет. Они жили по соседству.

Они во всем сознались и вернули часть того, что унесли из чужого дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Проводится расследование. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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