Новосибирец украл у соседа шуруповерт за 8 тысяч рублей: ему грозит срок
В городе Обь, что под Новосибирском, раскрыта квартирная кража. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Ночью 14 июля сломав замок на входной двери, неизвестные проникли в дом по улице Красноармейской и похитил шуруповерт и 30 метров удлинителя. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей. Хозяин сообщил об этом в полицию, — рассказали в ведомстве. — По подозрению в краже были задержан два парня: 18 и 19 лет. Они жили по соседству.
Они во всем сознались и вернули часть того, что унесли из чужого дома.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Проводится расследование. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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