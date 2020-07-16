2020-07-16T05:51:56+03:00
Общество

«Ух, как же жарко»: сибирячка с пышной грудью примерила на себе защитный костюм медсестры

Через 10 минут из защитного костюма, в которых врачи спасают больных коронавирусом, можно было выливать воду
Александра Сударь
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На новую фотосессию сибиряка вдохновила история с тульской медсестрой. Фото: Михаил Решентников, mrwed54На новую фотосессию сибиряка вдохновила история с тульской медсестрой. Фото: Михаил Решентников, mrwed54
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Новосибирский фотограф Михаил Решетников удивил своих подписчиков новой серией снимков.

В кадре — модель с пышной грудью в защитном костюме, которые используют врачи в инфекционном госпитале. Он надет на голое тело.

Михаил Решетников предложил воплотить в жизнь смелую идею девушке с шикарным бюстом. Фото: Михаил Решентников, mrwed54

Михаил Решетников предложил воплотить в жизнь смелую идею девушке с шикарным бюстом. Фото: Михаил Решентников, mrwed54

— Хотел сделать съе мку на тему самоизоляции и короновируса, а идею взял из новостей про медсестру в купальнике под защитным костюмом. Эту историю я воспринял с юмором, и немного с осуждением, все же в больнице купальник под защитныи костюм -плохая идея, но на съе мке понял, ткань совершенно не пропускает воздух, все равно что ходить в полиэтиленовом пакете, через 10 минут съе мки из него можно было воду выливать, при том, что костюм не застегивали, — рассказал КП-Новосибирск фотограф.

Воплотить смелую идею в жизнь согласилась одна из знакомых девушек Михаила.

Спустя 10 минут съемок из костюма можно было выливать воду: он как пакет. Фото: Михаил Решентников, mrwed54

Спустя 10 минут съемок из костюма можно было выливать воду: он как пакет. Фото: Михаил Решентников, mrwed54

— У девушки эффектная грудь, к тому же она хотела заказать фотосессию у меня, я предложил ей идею с защитным костюмом, она согласилась, — поделился Михаил.

Напомним, в мае тульская медсестра прославилась тем, что к пациентам она ходила в прозрачном защитном костюме, под которым был купальник. Местный Минздрав сделал медсестре официальное замечание, а пользователи соцсетей оценили смелость девушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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