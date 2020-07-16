«Представляю, как он сигналил»: новосибирца напугал грузовик, который сдавал назад и въехал в его машину
В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП на светофоре. На улице Сибиряков-Гвардейцев водитель грузовика сдавал назад и въехал в капот «Mazda Demio», которая стояла сзади. Новосибирец не мог избежать столкновения, в «пробке» ему некуда было деться. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».
— Капот машины сильно поврежден, он сложился гармошкой, — рассказали очевидцы.
Авария попала на камеру видеорегистратора, которая была установлена в одном из автомобилей рядом. На кадрах видно, что после столкновения водитель грузовика выглядывает из кабины с растерянным видом. Почему он решил сдать назад и не заметил авто, неизвестно.
ДТП бурно обсудили в соцсети.
— Хорошо, что есть видео, иначе водителя легковушки могли обвинить в аварии.
— Представляю, как водитель «Mazda Demio», ему сигналил.
— Там наклон, он видимо скатился и сам не заметил как.
— В телефоне залип, и не заметил, что откатывается. Часто вижу в городе подобную ситуацию.
Истинная причина аварии на ровном месте так и осталась загадкой.
В Новосибирске грузовик въехал в иномарку.
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ИСТОЧНИК KP.RU