2020-07-16T05:06:51+03:00
Происшествия

«Представляю, как он сигналил»: новосибирца напугал грузовик, который сдавал назад и въехал в его машину

Инцидент на дороге попал на камеру видеорегистратора
Ульяна ДЖАНКОВА
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Грузовик на светофоре въехал в иномарку. Фото: стоп-кадрГрузовик на светофоре въехал в иномарку. Фото: стоп-кадр
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В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП на светофоре. На улице Сибиряков-Гвардейцев водитель грузовика сдавал назад и въехал в капот «Mazda Demio», которая стояла сзади. Новосибирец не мог избежать столкновения, в «пробке» ему некуда было деться. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

— Капот машины сильно поврежден, он сложился гармошкой, — рассказали очевидцы.

Авария попала на камеру видеорегистратора, которая была установлена в одном из автомобилей рядом. На кадрах видно, что после столкновения водитель грузовика выглядывает из кабины с растерянным видом. Почему он решил сдать назад и не заметил авто, неизвестно.

ДТП бурно обсудили в соцсети.

— Хорошо, что есть видео, иначе водителя легковушки могли обвинить в аварии.

— Представляю, как водитель «Mazda Demio», ему сигналил.

— Там наклон, он видимо скатился и сам не заметил как.

— В телефоне залип, и не заметил, что откатывается. Часто вижу в городе подобную ситуацию.

Истинная причина аварии на ровном месте так и осталась загадкой.

В Новосибирске грузовик въехал в иномарку.

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Сначала очевидцы подумали, что грузовик сбежал от водителя, но оказалось дело было в другом. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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