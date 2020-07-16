«Лишите его прав на все игрушки»: новосибирец на детском квадроцикле врезался в кроссовер

16 Июль 2020 2020-07-16T04:11:23+03:00

Новосибирец попал в больницу после того, как на детском самокате врезался в кроссовер. Фото: «АСТ-54»

Мужчина перелетел через капот машины и ударился головой о другой припаркованный автомобиль

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В Дзержинском районе Новосибирска произошло необычное ДТП. Новосибирец катался на детском квадроцикле и врезался в кроссовер «Hyundai», после чего он перелетел через капот и ударился головой в стоящий на парковке «Mitsubishi Airtrek». Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

— Это произошло 15 июля во дворе дома №37/1 на улице Кошурникова. Мужчине вызвали «скорую», — рассказали очевидцы.

В ГИБДД Новосибирска подтвердили обстоятельства ДТП.

— Мужчине 32 года. Он получил травмы и был доставлен в больницу. По диагнозу пока не могу уточнить. Известно, что новосибирец был выпившим, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

На месте аварии работал экипаж ДПС. Сотрудники выясняли причины аварии.

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