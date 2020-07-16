Погода в Новосибирске на 16 июля 2020 года: синоптики пообещали, что будет очень жарко

16 Июль 2020 2020-07-16T03:36:57+03:00

В Новосибирск пришла аномальная жара, которая продлится несколько дней. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 16 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 16 июля 2020 года: по прогнозам синоптиков в городе будет пекло. Воздух прогреется до +30 градусов, а местами и выше. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня будет без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду. Температура воздуха составит +21, +23 градуса. Днем в Новосибирске будет +28, +30 градусов, по области +28, +33 градусов. Ветер северо-восточный, местами порывы достигнут 13 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс», утром будет +15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +28, а к вечеру опустится до +25 градусов.

По прогнозам синоптиков аномальная жара в регионе продлится несколько дней: после 20 июля в области станет чуть прохладнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU