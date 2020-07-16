Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 103 человек. Фото: Архив «КП»

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 103 человек, а выздоровел 190 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 7 608 случаев заболевания, умерли 152 человека.

На данный момент зараженные коронавирусом есть в каждом районе Новосибирской области.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 802 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

В лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН впервые в России получили антитела к коронавирусу. Из образцов крови трех переболевших человек ученым удалось вычленить 28 антител, пять из которых проявили свойства, нейтрализующие вирус. Как это поможет человечеству и можно ли уже начинать лечить больных антителами, КП-Новосибирск рассказал заведующий лабораторией иммуногенетики Александр Таранин.

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