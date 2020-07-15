2020-07-15T19:09:38+03:00
Общество

Следователи рассказали о 19-летнем парне, погибшем в пожаре на улице Менжинского в Новосибирске

Они выясняют, из-за чего он умер
Надежда РЫЖКИНА
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Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины. Фото: СУ СКР по НСО.Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины. Фото: СУ СКР по НСО.
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Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку после гибели мужчины в пожаре на улице Менжинского.

— 15 июля во время тушения пожара в одном из домов было найдено обгоревшее тело 19-летнего мужчины. По этому факту проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по НСО.

Следователи и сотрудники МЧС устанавливают причины и очаг возгорания. По их предварительной версии, причина пожара - неисправная электропроводка. Сейчас назначена пожаро-техническая экспертиза.

Напомним, пожар случился вечером 15 июля, огонь повредил три частных дома и надворные постройки. В домах были три газовых баллонапожарные успели их вовремя вынести, предотвратив ухудшение обстановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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