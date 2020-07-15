Следователи рассказали о 19-летнем парне, погибшем в пожаре на улице Менжинского в Новосибирске
Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку после гибели мужчины в пожаре на улице Менжинского.
— 15 июля во время тушения пожара в одном из домов было найдено обгоревшее тело 19-летнего мужчины. По этому факту проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по НСО.
Следователи и сотрудники МЧС устанавливают причины и очаг возгорания. По их предварительной версии, причина пожара - неисправная электропроводка. Сейчас назначена пожаро-техническая экспертиза.
Напомним, пожар случился вечером 15 июля, огонь повредил три частных дома и надворные постройки. В домах были три газовых баллона — пожарные успели их вовремя вынести, предотвратив ухудшение обстановки.
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ИСТОЧНИК KP.RU