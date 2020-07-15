«А мы-то здесь при чем?»: из-за пассажира без маски водитель остановил автобус и никого не выпускал
В среду, 15 июля, в новосибирском автобусе № 18 произошел скандал. Как рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск», один из пассажиров снял маску и не хотел надевать. Водитель остановил автобус и вызвал полицию. Однако остальных пассажиров выпускать не стали и деньги на проезд возвращать не хотели. Запертые в душном салоне сибиряки стали бунтовать.
— А мы-то тут причем?
— Верните деньги за проезд, вы же нас не везете никуда! — возмущались они.
Но слова не подействовали: все пассажиры остались вместе с нарушителем ждать сотрудников правопорядка.
Подписчики группы осудили поведение водителя.
— В жару стоять вот так из-за одного упрямца. Сочувствую.
— Может, проще будет просто высаживать тех, кто маску не надел, а не держать других людей в духоте? — написали они в комментариях.
Напомним, 14 июля в трамвае Новосибирска устроила скандал другая пассажирка без маски. Ее задержали полицейские.
Из-за пассажира без маски встал автобус.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Кричала, что ее насилуют»: сибирячка устроила скандал, не желая надевать маску в трамвае
Ее вывели сотрудники полиции (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU