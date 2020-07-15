2020-07-15T18:28:38+03:00
Общество

«А мы-то здесь при чем?»: из-за пассажира без маски водитель остановил автобус и никого не выпускал

Люди требовали вернуть им деньги за проезд
Раиса Азарова
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Сибиряки просили, чтобы их выпустили из душного автобуса. Фото: кадр из видеоСибиряки просили, чтобы их выпустили из душного автобуса. Фото: кадр из видео
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В среду, 15 июля, в новосибирском автобусе № 18 произошел скандал. Как рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск», один из пассажиров снял маску и не хотел надевать. Водитель остановил автобус и вызвал полицию. Однако остальных пассажиров выпускать не стали и деньги на проезд возвращать не хотели. Запертые в душном салоне сибиряки стали бунтовать.

— А мы-то тут причем?

— Верните деньги за проезд, вы же нас не везете никуда! — возмущались они.

Но слова не подействовали: все пассажиры остались вместе с нарушителем ждать сотрудников правопорядка.

Подписчики группы осудили поведение водителя.

— В жару стоять вот так из-за одного упрямца. Сочувствую.

— Может, проще будет просто высаживать тех, кто маску не надел, а не держать других людей в духоте? — написали они в комментариях.

Напомним, 14 июля в трамвае Новосибирска устроила скандал другая пассажирка без маски. Ее задержали полицейские.

Из-за пассажира без маски встал автобус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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