Пожар на улице Менжинского в Новосибирске: в загоревшемся доме погиб мужчина
Пожар на улице Менжинского в Новосибирске: в одном из трех потушенных домов спасатели нашли мертвого мужчину.
— По оперативной информации, при разборе сгоревших конструкций обнаружен мужчина без признаков жизни. В результате пожара уничтожены два жилых дома, кровля третьего дома и надворные постройки. Во время тушения пожарные вынесли в безопасное место три газовых баллона из двух домов и один ацетиленовый баллон из гаража, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Во время работ сотрудники ГИБДД ограничили движение по ближайшим улицам.
Напомним, огонь тушили больше часа. Вызов поступил в 17:22, полностью открытое горение ликвидировали в 18:44. Сейчас проводится проливка. Оперативно-следственная группа установит, что произошло.
Тушение пожара на улице Менжинского.
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ИСТОЧНИК KP.RU