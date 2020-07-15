Пожар на улице Менжинского в Новосибирске: в загоревшемся доме погиб мужчина

15 Июль 2020 2020-07-15T17:00:35+03:00

В потушенном доме нашли мертвого мужчину. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Пожар на улице Менжинского в Новосибирске: рассказываем, что сейчас известно

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Пожар на улице Менжинского в Новосибирске: в одном из трех потушенных домов спасатели нашли мертвого мужчину.

— По оперативной информации, при разборе сгоревших конструкций обнаружен мужчина без признаков жизни. В результате пожара уничтожены два жилых дома, кровля третьего дома и надворные постройки. Во время тушения пожарные вынесли в безопасное место три газовых баллона из двух домов и один ацетиленовый баллон из гаража, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Во время работ сотрудники ГИБДД ограничили движение по ближайшим улицам.

Напомним, огонь тушили больше часа. Вызов поступил в 17:22, полностью открытое горение ликвидировали в 18:44. Сейчас проводится проливка. Оперативно-следственная группа установит, что произошло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/790710" frameborder="0"></iframe> Тушение пожара на улице Менжинского.

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ИСТОЧНИК KP.RU