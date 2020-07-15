Новосибирцы стали реже вызывать «Скорую помощь» из-за коронавируса

15 Июль 2020 2020-07-15T16:16:17+03:00

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В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о позитивных изменениях в борьбе с коронавирусом в регионе. Глава регионального минздрава Константин Хальзов отметил, что в последнее время стало проводиться больше тестов на инфекцию, а вызовов «скорой помощи» по коронавирусу стало меньше.

— Всего в Новосибирской области проведено боле 250 тысяч тестов на коронавирус. В среднем проводится 4 200 исследований в сутки. Также в больницах активно внедряются тесты на антитела. Отмечу, что в регионе с прошлой недели меньше стали вызывать «скорую помощь» по коронавирусному направлению. Из других позитивных тенденций – ситуация с коечным фондом. Сейчас превышения нет ни в одном стационаре, и, учитывая, как складывается обстановка, дополнительного коечного фонда мы не планируем. Все больные, включая пациентов с бессимптомной и легкой формой коронавируса, получают медицинскую помощь, в том числе на дому, — заявил Константин Хальзов на брифинге 15 июля.

Напомним, по данным оперштаба, 15 июля в Новосибирской области выявили 7 608 заболевших. Из них 5557 пациентов выздоровели, их выписали из больниц. Всего с начала пандемии умерли 152 зараженных человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU