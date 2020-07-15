2020-07-15T14:33:44+03:00
Общество

В селе Ташара Мошковского района восстановлена нормальная работа канализации

В течение многих лет порядка трёх тысяч жителей села Ташара Московского района были вынуждены терпеть регулярные засоры стоков и разливы нечистот
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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Со времени постройки канализационной инфраструктуры прошло полвека, и за это время она ни разу нормально не прочищалась, в результате чего пропускная способность труб сократилась в десятки раз. 15 июля здесь завершились работы по восстановлению полноценной работы канализационной сети.

Со своей проблемой местные жители обратились к депутату Законодательного собрания Новосибирской области, члену фракции «Единая Россия» Александру Шпикельману. Откликнувшись на просьбу земляков, он нашел средства и специалистов, способных решить вопрос.

- С помощью специальной техники - гидроснаряда, который пробивает все засоры и отложения на своем пути, очистили весь канализационный путь. И теперь вода беспрепятственно проходит, а образовавшееся болото, в которое сливались все отходы из жилых домов и административных строений села, осушилось, - отметил Александр Шпикельман, принимая работу на месте.

После решения проблемы с канализацией в Ташаре приступают к благоустройству главной пешеходной дороги, которой пользуются большинство местных жителей. На месте протоптанной по земле тропинки, по словам главы администрации Ташаринского сельсовета Вадима Филимонова, появится тротуар шириной два метра с асфальтовым покрытием, освещением в темное время суток и облагороженной прилегающей территорией.

- Мы двигались к благоустройству три года, проект был готов, он прошел экспертизу. Но мы никак не могли получить деньги. При поддержке Александра Шпикельмана средства в этом году мы получили. Эта пешеходная дорога очень нужна сельчанам - она соединяет сторону, на которой находится школа, больница и 18 многоквартирных домов, со стороной, где расположены Дом культуры, детский сад, администрация и контора ЖКХ, - рассказал Вадим Филимонов.

Подготовительные работы на месте будущей стройки находятся в самом разгаре - подрядчик завозит технику и стройматериалы: щебень и бордюрный камень. Сдать новую пешеходную дорогу и благоустроенную территорию вдоль нее планируется до конца лета.

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