«Первое слово съела корова»: в Новосибирске надзиратель колонии попытался сбывать наркотики в конфетах

15 Июль 2020 2020-07-15T16:33:33+03:00

Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы

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Бывший сотрудник ГУФСИН сам оказался за решеткой: он пытался сбывать конфеты, внутри оберток находились наркотические вещества. Как сообщают в прокуратуре Калининского района, инцидент произошел 4 апреля 2020 года в новосибирской колонии строгого режима ИК-8. 21-летний надзиратель пытался пронести 16 грамм гашиша и 1 грамм героина в обертках конфет «Первое слово съела корова».

Следователи возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков в значительном размере с использованием служебного положения. На первом допросе молодой человек признался, что планировал сбывать вещества заключенным, однако затем изменил показания и стал утверждать, что взял наркотики для личного употребления.

— Гражданин после армии только заступил на службу ГУФСИН. Кроме тех веществ, которые он пытался пронести, у обвиняемого в тумбочке нашли заготовки для дальнейшего сбыта. Уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, — сообщила «КП-Новосибирск» помощник прокурора Калининского района Вероника Аникина.

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ИСТОЧНИК KP.RU