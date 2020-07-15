«Мы кайфуем»: сибирячки устроили откровенные танцы на пляже

15 Июль 2020 2020-07-15T14:17:58+03:00

Их движения восхитили и подписчиков в соцсетях, и отдыхающих на песке

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Новосибирские девушки из команды «Judance Team» после долгих месяцев самоизоляции порадовали горожан зажигательным танцем на пляже. Нарядившись в топы и джинсовые шорты, девушки начали энергично двигаться под корейскую песню «Good Girl». Видео с танцем появилось в «Инстаграме» хореографа команды Алены Яновской.

— Нам не просто хотелось выйти после стольких месяцев на улицу, а найти в себе летнее настроение, отвлечь себя и девчонок от всего плохого. Решили сделать простой танец с элементами дэнсхолла. Такие съемки у нас впервые. Мы всегда кайфуем от съемок: чем необычнее место, тем больше эмоций. Плюс было интересно, сможем ли мы показать, какой классный пляж в Академгородке, и думаю, нам удалось! Теперь в копилку наших видео из танцевального зала добавилось вот такое яркое воспоминание, — рассказала КП-Новосибирск Алена Яновская.

Хореограф поделилась, что отдыхающим очень понравилось их выступление: люди расступились, дали снять нужный дубль, кто-то в толпе закричал: «Посмотрите, уже началась вечеринка!»

Подписчики в «Инстаграме» тоже восхитились видео:

— Зажигалочки мои, крутышечки!

— Такое летнее настроение сразу!

— Не могу перестать смотреть, — написали они в комментариях.

_alekta Девушки восхитили сибиряков танцем на пляже

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