Поиски 82-летней бабушки, которая ушла с крыльца магазина, завершены

15 Июль 2020 2020-07-15T13:25:41+03:00

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В среду, 15 июля, стала известна судьба 82-летней сибирячки, пропавшей 14 июля. Родные пошли вместе с ней в магазин, но вскоре бабушка куда-то ушла.

— Бабушку ранним утром на улице нашел мужчина. Ему показалось очень странным ее поведение: она шла по дороге в одной кроссовке, вторую потеряла. Свидетель помог ей добраться до отдела полиции, откуда на «скорой» бабушку отвезли в больницу. Все, кто участвовал в поисках, позвонили нам на горячую линию и рассказали, где находится женщина. Тогда мы сразу отправили родных в больницу. С ней все в порядке, она уже дома. Родные получили объемную инструкцию, как себя вести, чтобы впредь избежать таких ситуаций, — рассказала руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, сибирячка пропала после того, как осталась ждать родственников на крыльце магазина. Женщина страдает потерей памяти и не может ориентироваться в пространстве.

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