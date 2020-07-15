«Она еще всего боится»: спасатели показали, как помогли застрявшей между балконами собаке

15 Июль 2020 2020-07-15T13:23:26+03:00

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В среду, 15 июля, в Академгородке между балконами многоэтажки на Морском проспекте застряла собака. Животное провалилось в щель между прутьями на открытом балконе и упала на козырек внизу. Хозяйка позвонила спасателям МАСС.

— Вызов поступил в 13:23. Женщина рассказала, что собака застряла в щели между балконами третьего и четвертого этажа. Собаку недавно нашли на улице, и она еще боится всего окружающего. Даже козырек на балконе нижнего этажа не позволил питомцу выбраться из-за западни, — рассказали спасатели МАСС.

Спасатели МАСС оперативно выехали на заявку, дождались хозяйку квартиры и при помощи альпинистского снаряжения спасли собаку. Благодаря слаженной работе спасателей животному помощь ветеринаров не понадобилась.

Напомним, 7 июля спасатели помогли еще одной собаке в Советском районе. Пес гулял без поводка и в какой-то момент провалился в 3-метровый колодец за кустами.

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