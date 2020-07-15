2020-07-15T13:23:26+03:00
Общество

«Она еще всего боится»: спасатели показали, как помогли застрявшей между балконами собаке

Доставать ее пришлось с помощью альпинистского снаряжения
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Спасатели помогли собаке выбраться с балкона нижнего этажа. Фото: спасатели МАСС.Спасатели помогли собаке выбраться с балкона нижнего этажа. Фото: спасатели МАСС.
Изменить размер текста:

В среду, 15 июля, в Академгородке между балконами многоэтажки на Морском проспекте застряла собака. Животное провалилось в щель между прутьями на открытом балконе и упала на козырек внизу. Хозяйка позвонила спасателям МАСС.

— Вызов поступил в 13:23. Женщина рассказала, что собака застряла в щели между балконами третьего и четвертого этажа. Собаку недавно нашли на улице, и она еще боится всего окружающего. Даже козырек на балконе нижнего этажа не позволил питомцу выбраться из-за западни, — рассказали спасатели МАСС.

Спасатели МАСС оперативно выехали на заявку, дождались хозяйку квартиры и при помощи альпинистского снаряжения спасли собаку. Благодаря слаженной работе спасателей животному помощь ветеринаров не понадобилась.

Напомним, 7 июля спасатели помогли еще одной собаке в Советском районе. Пес гулял без поводка и в какой-то момент провалился в 3-метровый колодец за кустами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ушел в кусты и пропал»: пес на прогулке провалился в колодец глубиной 3 метра

Хозяйка животного вызвала спасателей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поиски 82-летней бабушки, которая ушла с крыльца магазина, завершены
«Она еще всего боится»: спасатели показали, как помогли застрявшей между балконами собаке
Новосибирские фермеры потеряли полмиллиарда рублей из-за засухи
«Отбирали смартфоны и машины»: ФСБ задержала в Бердске банду вымогателей
Водитель иномарки, сбивший насмерть пенсионера в Новосибирске, получил 3,5 года колонии
В Новосибирске будут судить бизнесмена, который получил из бюджета 11 миллионов рублей за фальшивую рыбу
В Новосибирске дорогу по улице Оловозаводской планируют «отреставрировать» к 9 сентября
«Он бил его палкой и пытался надеть паводок»: новосибирца, издевавшегося над бобром, оштрафовали
Андрей Травников сообщил, что коронавирус не помешает реализации нацпроектов
Авиашоу в Мочище 2020: организаторы назвали сроки переноса
Когда откроют «Икею» в Новосибирске: дата, как будет работать
В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 103 человек
«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в поселке Дорогино Новосибирской области
В Новосибирской области от коронавируса скончались 4 человека: что о них известно
В Новосибирске суд отпустил на свободу пенсионерку, насмерть сбившую школьника в Академгородке
В Новосибирске иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате: ребенок был без родителей
Новосибирцы зажгли свечи у Памятника труженикам тыла
Действовали грамотно и по инструкции!
Под Новосибирском погиб пенсионер на велосипеде: его сбил грузовик
«Ну, давайте пободаемся»: в Новосибирске пассажир обматерил стюардесс за требование надеть маску
«Он психанул, и начал всех давить»: в соцсети обсуждают ролик, где новосибирец на самосвале протаранил иномарку
В Новосибирске иномарка влетела в пешеходов на «зебре»: пострадали двое
Получим позже: все больше россиян отказываются от выплаты пенсии
Погода в Новосибирске на 15 июля 2020 года: затишье перед бурей
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«На тысячу малышей меньше»: новосибирцы стали реже рожать во время самоизоляции
«У нее навязчивая идея — идти куда-то»: под Новосибирском пропала пенсионерка в вишневой шапке
МИД РФ призвал КНДР возобновить переговоры с США
Видно и не стыдно: новосибирцы спорят о полуголой девушке, загоравшей возле детской площадки