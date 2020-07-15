«Отбирали смартфоны и машины»: ФСБ задержала в Бердске банду вымогателей

15 Июль 2020 2020-07-15T11:48:48+03:00

Мошенники отбирали смартфоны и прочую дорогую технику, взятую в кредит. Фото: ГУ МВД по НСО

С теми, кто не хотел им отдавать вещи и деньги, угрожали расправиться

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Полиция вместе с управлением ФСБ по Новосибирской области задержала пятерых мошенников из Бердска, которые отнимали у людей деньги. Группу возглавлял 28-летний мужчина, ранее уже судимый за грабеж и разбой. Еще четверо также привлекались к ответственности за вымогательство.

— Преступники заставляли жителей Новосибирска, Бердска, Искитима брать в банке или микрофинансовой организации кредит и отдавать деньги, угрожая или обманывая. Либо требовали оформлять в кредит технику, как правило, дорогие смартфоны, и также отдавать ее участникам группы, обещая погасить кредит. Следующей жертвой обычно становились знакомые обманутых людей. Иногда у потерпевших забирали автомобили, которые сдавали в ломбард. Часто им угрожали расправой, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Дома у злоумышленников обнаружили также кастет и пневматический пистолет. Фото: ГУ МВД по НСО

Преступников-бердчан задержали 13 июля при силовой поддержке отрядов спецназа областных УФСБ России и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России. В домах провели обыск. Всего у мошенников изъяли 19 паспортов, 18 банковских карт, сотовые телефоны и сим-карты, флешки и ноутбуки, пневматический пистолет, кастет, тетради с записями «черной бухгалтерии», 4 залоговых билета и 12 долговых расписок.

Полиция возбудила уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Вымогательство». Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/790632" frameborder="0"></iframe> Задержание группы мошенников.

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