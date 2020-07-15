В Новосибирске будут судить бизнесмена, который получил из бюджета 11 миллионов рублей за фальшивую рыбу

15 Июль 2020 2020-07-15T10:25:39+03:00

Бизнесмен должен был на бюджетные деньги запустить мальков в озеро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Новосибирской области

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В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств в сумме более 11 миллионов рублей. Главный его фигурант — председатель потребительского кооператива.

Его обвинили в «Мошенничестве, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере».

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Новосибирской области.

— По версии следствия, руководитель кооператива получил субсидию на то, чтобы восполнить запасы озера, запуская туда мальков. На самом деле бизнесмен лишь запускал в воду незначительную часть мальков. И делал это специально, чтобы потом в отчетах написать об успешном воспроизводстве рыбы, — рассказали в областной прокуратуре.

В рамках уголовного дела для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU