В Новосибирске будут судить бизнесмена, который получил из бюджета 11 миллионов рублей за фальшивую рыбу
В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств в сумме более 11 миллионов рублей. Главный его фигурант — председатель потребительского кооператива.
Его обвинили в «Мошенничестве, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере».
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Новосибирской области.
— По версии следствия, руководитель кооператива получил субсидию на то, чтобы восполнить запасы озера, запуская туда мальков. На самом деле бизнесмен лишь запускал в воду незначительную часть мальков. И делал это специально, чтобы потом в отчетах написать об успешном воспроизводстве рыбы, — рассказали в областной прокуратуре.
В рамках уголовного дела для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.
Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.
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ИСТОЧНИК KP.RU