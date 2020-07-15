Водитель иномарки, сбивший насмерть пенсионера в Новосибирске, получил 3,5 года колонии

15 Июль 2020 2020-07-15T11:10:14+03:00

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Суд вынес приговор жителю Новосибирска сбил, который сбил пенсионера возле пешеходного перехода на улице Мира. Напомним, смертельное ДТП случилось 29 октября 2018 года около 06:40 часов утра. Согласно материалам дела, 63-летний сибиряк с тросточкой вышел из трамвая и поспешил в городскую поликлинику №21 на физиолечение. В этот момент 33-летний водитель «Тойота Карина» ехал по улице Мира в сторону Сибиряков-Гвардейцев и сбил пожилого мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте, и виновник ДТП бросил автомобиль и скрылся.

Следователи выяснили, что пенсионер начал переходить дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, не далее пяти метров от «зебры». Но обвиняемый, ранее судимый водитель отрицал вину.

— На суде обвиняемый отказался признать вину, утверждая ,что пенсионер «перебегал» дорогу в неположенном месте. Водитель пояснил, что пешеход появился неожиданно, и он якобы не мог избежать столкновения. Суд назначил три с половиной года лишения свободы и присудил выплатить миллион компенсации морального вреда родным пенсионера, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

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