«Он бил его палкой и пытался надеть паводок»: новосибирца, издевавшегося над бобром, оштрафовали
В Новосибирске оштрафовали мужчину, который издевался над бобром. Его действия расценили, как хулиганство. Об этом рассказали в министерстве природных ресурсом и экологии Новосибирской области.
— Обращение поступило 29 апреля. Очевидцы сообщили, что на территории парка «У моря Обского» мужчина жестоко обращается с бобром, бьет его, — рассказали в министерстве. — На место был направлен наряд полиции, которые выяснили, кто издевался над животным.
Общественник Антон Бурмистром рассказал КП-Новосибирск, что сам он приехал уже после того, как мужчину задержали.
— Прохожие стали свидетелями, как пьяный мужик палками забил бобра, вытащил его из моря и перекинул через парапет. Мы долго пытались животное реанимировать, бобер был в шоке, видимо, не двигался. Потом я достал тряпку из машины, и один из очевидцев отнес бобра в парк к воде. Увидев воду, бобер поплыл. Было оптимистичное завершение в тот день. Но пару дней спустя написали, что в том месте через пару дней нашли мертвого бобра, — рассказал КП-Новосибирск Антон.
Как сообщили в новосибирской полиции, мужчину не смогли привлечь за смерть бобра, так как это невозможно доказать.
В случаях выявления правонарушений в области охраны животного мира, в министерстве природных ресурсов и экологии просят незамедлительно сообщать в диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону: (383) 200-10-35.
Новосибирец издевался над бобром у Обского моря.Автор видео: Алена Никитина
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