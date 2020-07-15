2020-07-15T09:36:02+03:00
Общество

Андрей Травников сообщил, что коронавирус не помешает реализации нацпроектов

Задача по актуализации нацпроектов поставлена президентом страны в ходе заседания Совета по стратегическому развитию
Екатерина ИВАНОВА
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В Новосибирской области контроль над актуализацией нацпроектов взял губернатор Андрей Травников. Фото: nso.ruВ Новосибирской области контроль над актуализацией нацпроектов взял губернатор Андрей Травников. Фото: nso.ru
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Актуализация необходима, чтобы все приоритетные направления развивались эффективнее, кроме того свою роль сыграла и пандемия коронавируса. В Новосибирской области контроль над этой работой взял губернатор Андрей Травников.

- В 2020 году из-за неожиданной пандемии коронавируса жизнь сильно изменилась. Это серьезно повлияло на нашу работу: фактически последние четыре месяца значительная часть ресурсов была направлена на реализацию мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Понятно, это может привести к корректировке наших планов, в том числе, стратегических, отраженных в национальных проектах, - отметил глава региона. - Все, что задумано – будет реализовано. Возможно, будут корректироваться сроки – хотя бы потому, что несколько месяцев этого года мы были заняты решением других приоритетных задач.

Уже известно, что будет преобразовано направление модернизации первичного звена здравоохранения. Дополнительно будет выделена программа по развитию инфекционных больниц.

В правительстве региона также нашли возможность продолжить реализацию региональных программ, которые были запущены ранее: строительство ФАПов на селе, строительство служебного жилья для работников бюджетной сферы сельских территорий, проект «Территория детства» в Новосибирске.

СПРАВКА КП

в Новосибирской области в 2020 году действует 12 национальных проектов в сферах демографии, здравоохранения, образования, жилищной политики, благоустройства, экологии, дорожной отрасли, в сфере производительности труда, науки, цифровой экономики, культуры, поддержки бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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