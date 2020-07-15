Когда откроют «Икею» в Новосибирске: дата, как будет работать

15 Июль 2020 2020-07-15T09:02:36+03:00

Мы узнали, когда откроют «Икею» в Новосибирске

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В среду, 15 июля, стало известно, когда откроют «Икею» в Новосибирске. Магазин начинает работать с 16 июля.

В компании рассказали, как будут соблюдать меры безопасности.

— Мы измеряем температуру у всех сотрудников перед началом рабочего дня. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Что касается покупателей, то им необходимо будет соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, для этого на полу нанесена разметка. Будет ограничено число посетителей, которые одновременно могут находиться в интерьерах магазина — вход в интерьеры будет возможен по одному человеку, — говорится на сайте «Икеа».

«Икеа» попросит посетителей отдать предпочтение бесконтактной оплате. На услуги планирования в магазине, финансовой рассрочки и на посещение Дизайн-студий необходимо будет предварительно записаться через сайт.

Перед поездкой в магазин можно будет узнать его загруженность магазина на сайте IKEA.ru. Она отображается в виде светофора.

К слову, ресторан, бистро, магазин шведских продуктов, детские комнаты и игровые зоны в магазинах остаются закрытыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU