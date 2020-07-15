2020-07-15T09:16:03+03:00
Общество

Авиашоу в Мочище 2020: организаторы назвали сроки переноса

Авиашоу в Мочище 2020 не будут проводить в июле
Никита МАНЬКО
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Пилотажная группа "Русские Витязи" могут выступит ьв августе.Пилотажная группа "Русские Витязи" могут выступит ьв августе.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Власти впервые за много лет отменили крупнейшее авиашоу в Мочище 2020, которое должно было состояться 28 июля 2020 года впервые за много лет. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области. Власти не готовы разрешить проведение праздника из-за режима самоизоляции в регионе, поскольку запрет на массовые мероприятия действует до 1 августа.

Однако организаторы авиашоу в Мочище 2020 продолжают готовиться к проведению праздника: они готовы перенести шоу на август 2020 года.

— Мы ждем разрешения «Роспотребнадзора» на проведения праздника. Перенос авиашоу возможен, насколько далеко — сейчас сказать сложно. Самое главное в организации авиашоу — это договориться с российскими пилотажными группами, без них пропадает главный смысл мероприятия, — рассказала «КП-Новосибирск» руководитель Новосибирского аэродрома Мочище Александр Осокин.

Авиатор со стажем считает, что лучше всего провести авиашоу в Мочище 2020 года в августе. Однако окончательное решение по дате проведения авиашоу в 2020 году или переносе на будущий год будут принимать в правительстве Новосибирской области ближе к концу июля.

— Сейчас у пилотажных групп есть возможность выступить в августе, насчет сентября договориться будет сложнее. Проводить авиашоу в октябре неудобно для зрителей — наступят первые холода, и почти никто не придет, — уверен Александр Осокин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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