В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 103 человек
В среду, 15 июля, оперштаб регионального правительства сообщил о том, что в регионе коронавирус зарегистрировали ее у 103 человек, при этом выздоровели 190 пациентов, умерли 4 человека. Все они пожилые люди.
— По данным оперативного штаба на утро 15 июля в регионе выявлено 7 608 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 446 детей. 5 557 пациентов выписаны с выздоровлением, — рассказали в оперштабе.
Сейчас в реанимации находится 81 человек, не могут сами дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 21 пациент.
В последнее время чаще всего количество выздоровевших пациентов стало превышать число заразившихся коронавирусом людей. По словам главы региона Андрей Травникова, эпидемиологическая ситуация в области стабильна и находится под контролем. В связи с этим принято решение снять ряд ограничительных мер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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