2020-07-15T08:22:20+03:00
Общество

«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в поселке Дорогино Новосибирской области

«Ростелеком» обновил систему наружного освещения в рабочем поселке Дорогино Черепановского района Новосибирской области
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
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«Ростелеком» обновил систему наружного освещения в рабочем поселке Дорогино Черепановского района Новосибирской области. Работы проводились в рамках энергосервисного контракта, который федеральный оператор заключил с администрацией населенного пункта.

На улицах и дорогах поселка установлено 122 модернизированных светильника российского производства, которые заменили устаревшие световые приборы. Ресурс службы новых светодиодных ламп— до ста тысяч часов. Кроме того, они отвечают требованиям ГОСТа, не содержат токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, а их утилизация проводится обычным способом.

Также «Ростелеком» разработал схему расположения объектов, входящих в систему наружного освещения, то есть самих световых приборов и питающих центров линий наружного освещения. Цель проведенных мероприятий — повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

«Запуск новой системыпоможет снизить существующие показатели энергопотребления более чем на 70%, что позволит администрации рабочего поселкаэкономить бюджет, который раньше выделялся на эти цели. При этом собственные средства в модернизацию и обслуживание не вкладываются, инвестором выступает "Ростелеком". Кроме того, комплексный подход к решению задачи позволяет добиться экономии не только за счет перехода на современныелампы, но и благодаря сокращению затрат на обслуживание системы наружного освещения», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Контракт с администрацией поселка заключен на 5 лет, в итоге в результате модернизацииуличного освещения размер экономии для муниципалитета должен составить не менее 469 860 кВт•ч.

Справка КП:

Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действуетна территории Новосибирской области.

Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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