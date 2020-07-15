2020-07-15T08:12:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области от коронавируса скончались 4 человека: что о них известно

Об этом сообщил оперштаб регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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От коронавируса умерли 4 человека за последние сутки.От коронавируса умерли 4 человека за последние сутки.
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В среду, 15 июля, стало известно, что от коронавируса умерли еще 4 человека. Это мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 152 человека. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— В реанимации находится 81 человек, на ИВЛ — 21 пациент, — говорится в сообщении оперштаба. — За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 103 человек, при этом 190 пациентов выписали с выздоровлением.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 7608 человек, в том числе у 446 детей, выздоровели 5 557 пациентов.

Постепенно в Новосибирской области снимают ограничительные меры, введенные, чтобы избежать распространения инфекции. Так, например, сейчас разрешили работать всем магазинам, в том числе и в торговых центрах. В ТЦ по-прежнему закрыты кинотеатры и фудкорты. Также снова работает зоопарк и дельфинарий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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