В Новосибирске иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате: ребенок был без родителей

15 Июль 2020 2020-07-15T07:22:45+03:00

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В Октябрьском районе Новосибирска водитель на «Camry» сбил пятилетнюю девочку. Ее с травмой ноги госпитализировали в детскую больницу. Ребенок гуляла без взрослых. Авария произошла вечером 14 июля во дворе дома №13/2 на улице Потылицина. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Врачи диагностировали у ребенка закрытый неосложненный перелом нижней трети левой берцовой кости без смещения. Убедительно просим родителей не оставлять детей один х на прогулке, а водителей — во дворе соблюдать скоростной режим не более 20 километров в час, — прокомментировали происшествие в ведомстве.

Напомним, в тот же день на пешеходном переходе иномарка влетела в людей: пострадали мужчина и женщина, их увезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU