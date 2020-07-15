2020-07-15T07:22:45+03:00
Происшествия

В Новосибирске иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате: ребенок был без родителей

Ребенка госпитализировали в больницу с травмой ноги
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Иномарка сбила девочку на самокате. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскаИномарка сбила девочку на самокате. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Новосибирска водитель на «Camry» сбил пятилетнюю девочку. Ее с травмой ноги госпитализировали в детскую больницу. Ребенок гуляла без взрослых. Авария произошла вечером 14 июля во дворе дома №13/2 на улице Потылицина. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Врачи диагностировали у ребенка закрытый неосложненный перелом нижней трети левой берцовой кости без смещения. Убедительно просим родителей не оставлять детей один х на прогулке, а водителей — во дворе соблюдать скоростной режим не более 20 километров в час, — прокомментировали происшествие в ведомстве.

Напомним, в тот же день на пешеходном переходе иномарка влетела в людей: пострадали мужчина и женщина, их увезли в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске иномарка влетела в пешеходов на «зебре»: пострадали двое.

Их с травмами госпитализировали в больницу. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирской области от коронавируса скончались 4 человека: что о них известно
В Новосибирске суд отпустил на свободу пенсионерку, насмерть сбившую школьника в Академгородке
В Новосибирске иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате: ребенок был без родителей
Новосибирцы зажгли свечи у Памятника труженикам тыла
Действовали грамотно и по инструкции!
Под Новосибирском погиб пенсионер на велосипеде: его сбил грузовик
«Ну, давайте пободаемся»: в Новосибирске пассажир обматерил стюардесс за требование надеть маску
«Он психанул, и начал всех давить»: в соцсети обсуждают ролик, где новосибирец на самосвале протаранил иномарку
В Новосибирске иномарка влетела в пешеходов на «зебре»: пострадали двое
Получим позже: все больше россиян отказываются от выплаты пенсии
Погода в Новосибирске на 15 июля 2020 года: затишье перед бурей
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«На тысячу малышей меньше»: новосибирцы стали реже рожать во время самоизоляции
«У нее навязчивая идея — идти куда-то»: под Новосибирском пропала пенсионерка в вишневой шапке
МИД РФ призвал КНДР возобновить переговоры с США
Видно и не стыдно: новосибирцы спорят о полуголой девушке, загоравшей возле детской площадки