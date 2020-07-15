Новосибирцы зажгли свечи у Памятника труженикам тыла

15 Июль 2020 2020-07-15T07:22:09+03:00

В Дзержинском районе по инициативе единороссов выложили звезду из зажжённых свечей в честь присвоения Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести»

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В Дзержинском районе областного центра по инициативе единороссов участники акции выложили звезду из зажжённых свечей в честь присвоения Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести». Они также возложили цветы к Памятнику труженикам тыла.

- Памятник посвящен женщинам и детям, которые в годы войны работали на заводах. Они совершили трудовой подвиг, благодаря которому современные дети могут беззаботно жить и радоваться каждому дню, учиться. Символично, что эта скульптура находится перед школой, - рассказала Мария Игошкина, представитель регионального отделения «Волонтеры Победы».

Напомним, что Президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении почетного звания «Города трудовой доблести» 20 городам страны, среди которых находится Новосибирск. За присвоение этого звания свои голоса отдали больше полумиллиона новосибирцев и жителей области. Сбор подписей проходил одновременно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

- Благодарю всех жителей области за поддержку инициативы присвоить Новосибирску почетное и заслуженное звание «Город трудовой доблести». Своими голосами вы доказали, что наш город этого достоин. Это наша общая победа. Слава о великом трудовом подвиге наших земляков навсегда останется в памяти поколений. Сейчас в социальных сетях стартовали опросы, чтобы мы могли вместе с вами выбрать достойное место для установки памятной стелы в честь присвоения звания Новосибирску, - прокомментировал Андрей Панферов первый замсекретаря регионального отделения партии, первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области.

Теперь по инициативе «Единой России» новосибирцы выберут место для установки памятной стелы «Город трудовой доблести». Это решение было принято губернатором Андреем Травниковым на заседании Новосибирского областного оргкомитета «Победа», в работе которого принял участие секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.