Действовали грамотно и по инструкции!

15 Июль 2020 2020-07-15T07:03:35+03:00

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ наградили охранников отличившихся при ликвидации аварийной ситуации на объекте

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В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ состоялось награждение охранников ООО ЧОП «СПОРТЭКС» Владимира Самойлова и Николая Вишневского, отличившихся при ликвидации аварийной ситуации на охраняемом объекте.

4 июля 2020г. Самойлов Владимир и Вишневский Николай находились на дежурстве в административном здании в Центральном районе г. Новосибирска.

Около полуночи они услышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Выдвинулись на осмотр территории и Николай Вишневский обнаружил около въездных ворот на территорию объекта глубокую яму в асфальте.

Вишневский доложил старшему смены Самойлову об обнаружении места провала. Гвардейцы вызвали аварийную бригаду и произвели ограждение опасного участка, предотвратив тем самым дальнейший обвал грунта, а главное – ликвидировав угрозу падения людей в яму в тёмное время суток.

За профессиональное и добросовестное исполнение служебных обязанностей руководство охраняемого объекта отметило сотрудников ГВАРДИИ благодарственными письмами. Агентство поддержало инициативу и поощрило отличившихся охранников денежными премиями и памятными подарками.

Генеральный директор Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Вячеслав Жирков, поздравляя сотрудников, подчеркнул, что гвардейцы в нештатной ситуации действовали, как и положено, – грамотно и в соответствии с инструкцией!