Под Новосибирском погиб пенсионер на велосипеде: его сбил грузовик

15 Июль 2020 2020-07-15T06:52:25+03:00

Медики не смогли оказать ему помощь, пожилой мужчина умер на дороге

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В среду, 15 июля, около 5 утра в Болотнинском районе произошло серьезное ДТП. На 130-км автодороги Р-255 «Сибирь» 49-летний водитель фуры «Вольво» сбил 84-летнего пенсионера на велосипеде. Пожилой мужчина умер на месте. Он получил тяжелые травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

— Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в соцсети обсуждают ролик, на котором самосвал протаранил иномарку. По версии очевидцев, водитель грузовик поссорился с мужчинами из «Мерседеса», якобы конфликт закончился тем, что водитель самосвала психанул, и стал всех давить.

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Сначала очевидцы подумали, что грузовик сбежал от водителя, но оказалось дело было в другом. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU