«Он психанул, и начал всех давить»: в соцсети обсуждают ролик, где новосибирец на самосвале протаранил иномарку

15 Июль 2020 2020-07-15T05:28:31+03:00

Сначала очевидцы подумали, что грузовик сбежал от водителя, но оказалось дело было в другом

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В Ленинском районе Новосибирска произошло необычное ДТП. Оно попало на камеру видеорегистратора одного из водителей, ставшего очевидцем произошедшего. На кадрах видно, что по улице Широкая едет самосвал, за ним бегут двое мужчин, в какой-то момент большегруз таранит иномарку, которая ехала впереди, ее выкидывает на обочину, а грузовик продолжил движение.

Как рассказали очевидцы, первая мысль была о том, что самосвал сбежал от водителя, а мужчины пытаются его догнать.

Многие засомневались, что грузовик неуправляемый.

— А мне кажется там ситуация другая! Машина слишком уверенно ехала.

— Что-то вяло бегут , если бы у меня самосвал свалил, то я бежал бы за ним, как ошпаренный.

На самом деле оказалось, что в грузовик все-таки был водитель.

— Мужчины, что бегут из «Мерседеса». У них произошел конфликт с водителем самосвала. Он психанул, и начал всех давить, он еще одну машину зацепил, — рассказал в группе «АСТ-54» один из очевидцев.

В ГИБДД Новосибирска инцидент пока не прокомментировали.

В Новосибирске обсуждают ролик, на котором водитель самосвала таранит иномарку .

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