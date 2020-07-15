2020-07-15T04:54:27+03:00
Происшествия

В Новосибирске иномарка влетела в пешеходов на «зебре»: пострадали двое

Их с травмами госпитализировали в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Иномарка сбила на пешеходном переходе двоих. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскаИномарка сбила на пешеходном переходе двоих. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска
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В Дзержинском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. У дома №29 на проспекте Дзержинского автомобиль «Черри» влетел в пешеходов, которую в это время шли по «зебре». Пострадали мужчина и женщина. Их с различными травмами госпитализировали в больницу.

— Это произошло утром 14 июля. Водитель ехал со стороны улицы Зейская в сторону улицы Верещагина, у дома №129 на проспекте Дзержинского сбил двух пешеходов. Характер их травм уточняется, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

На месте аварии работал экипаж ДПС, который выяснял, по какой причине произошло ДТП.

Также полицейские вновь напомнили о правилах безопасности.

При приближении к пешеходным переходам водитель транспортного средства обязан снизить скорость вплоть до полной остановки, чтобы не совершить наезд на пешехода. Кроме того, предупредили и самих пешеходов: прежде чем ступить на проезжую часть, убедитесь, что вас пропускают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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