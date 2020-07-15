2020-07-15T04:07:00+03:00
Общество

Получим позже: все больше россиян отказываются от выплаты пенсии

Добровольный отказ от выплаты позволяет в будущем увеличить ее размер на определенный коэффициент
Александра Сударь
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Многие россиян идут на пенсию позже положенного срока, чтобы получить надбавку.Многие россиян идут на пенсию позже положенного срока, чтобы получить надбавку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщает Пенсионный фонд России, все больше россиян, которые достигли пенсионного возраста, обращаются за выплатой позже. Об этом говорят цифры статистики. Так, в 2016 году было подано 18,1 тысячи соответствующих заявлений, а в 2019 году — 32,2 тыс. (+5,6%). Об этом изданию NEWS.ru сообщили в пресс-службе ПФР.

По закону «О страховых пенсиях» отсрочить выплату пенсии можно на 10 лет. За это будущий пенсионер получит надбавку: в будущем выплату увеличат на определенный коэффициент в зависимости от срока отсрочки.

Стоит отметить, что увеличится и фиксированная выплата, и страховая часть. Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет увеличена на коэффициент 1,36, а страховая пенсия — на 1,45.

Чтобы получить отсрочку, не стоит никуда не ходить, перерасчет произойдет автоматически. Но вот если человек уже пенсионер и получает выплату, и вдруг захотел сделать «перерыв», тогда ему придется написать заявление на то, что он временно приостанавливает выплату ему пенсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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