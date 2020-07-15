2020-07-15T03:35:14+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 15 июля 2020 года: затишье перед бурей

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 15 июля 2020 года
Александра Сударь
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В Новосибирске будет прохладно 15 июля.В Новосибирске будет прохладно 15 июля.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске 15 июля 2020 года: по прогнозам синоптиков воздух прогреется до +26 градусов, местами по области до +28 градусов. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду. Температура воздуха составит +20, +22 градусов. Днем в Новосибирске будет +24, +26 градусов, по области +23, +28 градусов. Местами порывы ветра будут достигать до 14 метров в секунду. Сегодня наблюдается переменная облачность. Осадков не будет, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс», утром будет +16 градусов, днем +24, а вечером, если соберетесь прогуляться, придется захватить легкую куртку, столбик термометра опустится до +20 градусов.

Еще пару дней погода побалует новосибирцев прохладой, после 16 июля в регион придет аномальная жара, местами столбик термометра превысит отметку +33 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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