Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 119 человек, а выздоровел 168 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 7 505 случаев заболевания, умерли 148 человек.
На данный момент зараженные коронавирусом есть в каждом районе Новосибирской области.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
— За сутки в больницы районов области госпитализированы 755 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.
В регионе сняли запрет на работу торговых центров, но по-прежнему закрыты в них кинотеатры и кафе. Там будут контролировать количество человек в магазинах. Также возобновил работу дельфинарий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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