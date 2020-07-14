МИД РФ призвал КНДР возобновить переговоры с США
В МИД Российской Федерации призвали КНДР и США возобновить переговоры о ранее согласованных решениях, сообщает издание «News.ru». Ранее глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын заявил, что Пхеньян отказывается вести любые переговоры с Вашингтоном.
— Призываем партнеров продолжать обсуждение стоящих перед нами вызовов. Также призываем приступить к разработке и реализации согласованных решений в отношении к Корейскому полуострову и Северо-Восточной Азии в целом, — заявили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что задачей сторон должно быть укрепление мира и безопасности в регионе, а Россия стремиться содействовать налаживанию переговоров между странами.
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