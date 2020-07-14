2020-07-14T17:45:49+03:00
Общество

Видно и не стыдно: новосибирцы спорят о полуголой девушке, загоравшей возле детской площадки

Фото сибирячки вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Девушка загорала у детской площадки. Фото: www.instagram.com/ghest_novosibirskДевушка загорала у детской площадки. Фото: www.instagram.com/ghest_novosibirsk
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Жара, вернувшаяся в Новосибирск после дождей, многих новосибирцев загнала на пляжи. Но одна сибирячка решила не ехать к Оби, а отправилась загорать прямо возле детской площадки. И стала героиней скандала в соцсетях.

Фото полуголой девушки появилось в группе «Жесть Новосибирск». В кадре видно, что она лежит на пледе возле детской площадки и ничуть не смущается.

- Как вы относитесь к таким мадам, которые полуголыми загорают в жилом районе вблизи детской площадки? – поинтересовались в сообществе.

Пользователи соцсетей сейчас бурно обсуждают фот о и разделились на два лагеря: девушку поддержали далеко не все.

- Есть берег, море, пляж, двор, балкон, в конце концов, крыша, раз так приспичило загар получить. Тут налицо наглость и распущенность, ни одна уважающая себя и окружающих не раскорячится в парке на травке, И уж точно не у всех прохожих на виду валяться. Бред и фу, - негодуют одни.

- Отстаньте от девушки, она в купальнике. Пусть наслаждается, пока погода позволяет. Витамин D нужно получать. Ничего плохого и аморального в этом не вижу!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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