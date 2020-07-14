Видно и не стыдно: новосибирцы спорят о полуголой девушке, загоравшей возле детской площадки
Жара, вернувшаяся в Новосибирск после дождей, многих новосибирцев загнала на пляжи. Но одна сибирячка решила не ехать к Оби, а отправилась загорать прямо возле детской площадки. И стала героиней скандала в соцсетях.
Фото полуголой девушки появилось в группе «Жесть Новосибирск». В кадре видно, что она лежит на пледе возле детской площадки и ничуть не смущается.
- Как вы относитесь к таким мадам, которые полуголыми загорают в жилом районе вблизи детской площадки? – поинтересовались в сообществе.
Пользователи соцсетей сейчас бурно обсуждают фот о и разделились на два лагеря: девушку поддержали далеко не все.
- Есть берег, море, пляж, двор, балкон, в конце концов, крыша, раз так приспичило загар получить. Тут налицо наглость и распущенность, ни одна уважающая себя и окружающих не раскорячится в парке на травке, И уж точно не у всех прохожих на виду валяться. Бред и фу, - негодуют одни.
- Отстаньте от девушки, она в купальнике. Пусть наслаждается, пока погода позволяет. Витамин D нужно получать. Ничего плохого и аморального в этом не вижу!
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