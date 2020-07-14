2020-07-14T17:29:11+03:00
Общество

«У меня руки дрожали, когда увидела это»: живодер выбил глаз собаке и выкинул ее на помойку

Неравнодушные люди лечат животное и пытаются найти того, кто над ней жестоко издевался
Надежда РЫЖКИНА
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Хильде пришлось удалить глаз после того, как ее избили Фото: предоставлено Татьяной ПалкинойХильде пришлось удалить глаз после того, как ее избили Фото: предоставлено Татьяной Палкиной
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Волонтеры из Новосибирска в минувшие выходные нашли в мешке из-под сахара избитую собаку. От четвероногой почти не осталось живого места: вывалился глаз, пробита голова и рот, тело поедали паразиты. Теперь волонтеры борются за ее жизнь собаки, которую назвали Хильда.

— Мне в воскресенье позвонила знакомая Лена, и сказала: девушки нашли в Матвеевке собаку в мешке, всю избитую, приезжай немедленно. Мы поехали в Матвеевку вместе с братом. Девушки все нам показали: они сначала увидели, как мешок на помойке шевелится, разрезали его и нашли собаку. Еще живую, но в ранах, на ней мухи и опарыши, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Наталия Матеева.

Оказалось, что Хильда раньше была домашняя — на ней болтался брезентовый ошейник.

Собаке пытаются сейчас найти хозяина. Фото: предоставлено Натальей Матеевой.

Собаке пытаются сейчас найти хозяина. Фото: предоставлено Натальей Матеевой.

— Это было просто ужасное зрелище. Собака пролежала столько на жаре, и никто не помог! Когда я снимала все на телефон, руки дрожали, я даже камеру забывала включить. Мы помогали и раньше в приютах, но такого зверства не видели никогда, — говорит Наталия.

Хильду отвезли лечиться в ветклинику, Деньги ей на лечение собирают через соцсети. Вечером 13 июля ей сделали операцию: вывалившийся глаз пришлось удалить.

Собаку нашли в ужасном состоянии. Фото: предоставлено Натальей Матеевой.

Собаку нашли в ужасном состоянии. Фото: предоставлено Натальей Матеевой.

Волонтеры пытаются найти хозяина Хильды: они думают, что ее кто-то украл у него, либо же сам хозяин поднял руку на питомца. Люди надеются, что делу поможет огласка. В полицию они еще не обращались — для начала ищут свидетелей преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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