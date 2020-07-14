2020-07-14T17:16:28+03:00
Общество

В Новосибирске среди белого дня украли баннер кандидата в депутаты

В партии считают, что такую подлянку могли подстроить политические оппоненты
Полина БАРИНОВА
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Полицейским придется разбираться с необычной кражей. Фото: архив "КП"Полицейским придется разбираться с необычной кражей. Фото: архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Новосибирске полицейские расследуют исчезновение баннера с кандидатом в депутаты. Он исчез с улицы Николаева среди белого дня. В районе 16.00 воры унесли его в неизвестном направлении. Хотя это не та вещь, которую спрячешь в карман — баннер представлял собой палатку с лицом кандидата, в которой общественники собирали подписи за него. Как стало известно КП-Новосибирск, пострадало имущество партии «Новые люди». Те в ответ написали заявление в МВД:

— Прошу вас установить обстоятельства и привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 10.07.2020 г., примерно в 16.00 ч., находясь у д. 11/1 по ул. Николаева г. Новосибирска тайно похитили принадлежащее нам имущество, а именно баннер с изображением кандидата стоимостью 3658 руб. 02 коп, — говорится в бумаге, которая легла на стол полиции.

В партии признают: с одной стороны, чистой воды анекдот — ну кому мог понадобиться баннер, с другой, в политике все средства хороши и, видимо, так мстят оппоненты, увидев серьезную конкуренцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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