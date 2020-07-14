Каждому, кто имеет право: в правительстве региона усилят работу по предоставлению мер поддержки

14 Июль 2020 2020-07-14T16:00:18+03:00

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В настоящее время в регионе предусмотрен ряд мер государственной поддержки из-за пандемии коронавируса. В то же время, не все граждане и предприниматели, имеющие право на господдержку, воспользовались им – этот показатель будет увеличен.

К примеру, в регионе разработан ряд новых антикризисных мер для малых и средних предпринимателей, и в период с 28 марта по 9 июля Гарантийным фондом принято 65 решений о пролонгации договоров поручительства по кредитам до 6 месяцев. Подписано 51 дополнительное соглашение о пролонгации договоров поручительства по кредитам до 6 месяцев. Выдано 49 поручительств на сумму более 268,5 млн рублей, сумма привлеченных финансовых средств составила свыше 922,5 млн рублей. Всего в Фонд микрофинансирования региона с конца марта 2020 года поступило 68 обращений предпринимателей.

Одна из прямых финансовых федеральных мер поддержки, реализуемых совместно с регионом, – предоставление субсидии для частичной компенсации затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда для предприятий. По этой программе подано 48 тысяч заявлений. По предоставлению беспроцентных кредитов для выплаты заработных плат одобрено 983 обращения.

По состоянию на 13 июля по выплате на детей от 3 до 7 лет включительно произведено более 49 000 выплат. Также предусматривается выплата в размере 3 000 рублей безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка. По данной выплате на лицевые счета уже перечислено 10 555 выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU