2020-07-14T15:22:17+03:00
Общество

«Не заметил, когда сдавал назад»: новосибирец на иномарке сбил 11-летнюю девочку во дворе дома

Ребенка отвезли в больницу с ушибами
Надежда РЫЖКИНА
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ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия. Фото: ГИБДД по НовосибирскуГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия. Фото: ГИБДД по Новосибирску
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Во вторник, 14 июля, машина сбила 11-летнюю девочку возле подъезда дома № 28 по улице Сибирская. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу.

— В 15:45 39-летний водитель автомобиля «Тойота Витц» двигался по улице Сибирская задним ходом и у подъезда № 3 наехал на пешехода, 11-летнюю девочку. В результате девочка пострадала, ее с ссадинами и ушибами у везли в больницу Новосибирска, — рассказали в ведомстве.

На месте работает экипаж ГИБДД, выясняются все подробности происшествия.

Напомним, днем 14 июля в ДТП попал еще один подросток. На пешеходном переходе в Ленинском районе легковушка сбила 12-летнего мальчика. Ребенка отвезли в больницу с сотрясением мозга, а водитель скрылся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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