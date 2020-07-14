«Осталась ждать на крыльце и ушла»: в Новосибирске пропала 82-летняя бабушка в розовой кофте

14 Июль 2020 2020-07-14T14:18:06+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске ищут 82-летнюю Забиняко Нину Георгиевну. Она пропала в Академгородке 14 июля, куда она ушла, никто не знает.

— Женщина сегодня утром пошла с родными в магазин и почему-то осталась ждать на крыльце. Когда родные вышли из магазина, она уже ушла в неизвестном направлении. Сначала ее искали сами, потом обратились за помощью к полиции и к нашему отряду. Сейчас наши ребята выехали на место. Женщина может страдать потерей памяти, быть дезориентирована, других серьезных заболеваний, влияющих на жизнь и здоровье, у нее нет, — сообщила КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметра, среднее телосложение, седые волнистые волосы, стрижка каре. Была одета в бежево-розовую кофту с узором мелкий цветочек, серые трикотажные бриджи, черные кроссовки и светлые носки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Нины Георгиевны или вы видели ее, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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