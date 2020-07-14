2020-07-14T13:28:36+03:00
Общество

«Не забудьте полить его!» : в Новосибирске из люка на дороге вырос куст

Кто-то воткнул под крышку ветки черемухи
Надежда РЫЖКИНА
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Кто-то воткнул ветки под люк посреди дороги.Кто-то воткнул ветки под люк посреди дороги.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Посреди проспекта Дмитрова в Новосибирске из открытого люка вырос куст с ягодами черемухи. Это привлекло внимание водителей, проезжающих мимо — они поспешили сфотографировать его. Кадры с «деревцем» сибиряки выложили в группу «АСТ-54».

Многие подписчики отнеслись к такому творчеству с юмором:

— Не забывайте поливать!

— Лучше бы гороха посадили или клубнику.

— Когда в пробке стоишь, можно черемуху с него покушать, — написали они в комментариях.

Другие читатели группы решили, что так другие автомобилисты отметили опасное место на дороге.

— Он не вырос. Ветки воткнули водители, которые, по всей видимости, наехали на этот люк, — предположили они.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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