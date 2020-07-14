«Не забудьте полить его!» : в Новосибирске из люка на дороге вырос куст
Посреди проспекта Дмитрова в Новосибирске из открытого люка вырос куст с ягодами черемухи. Это привлекло внимание водителей, проезжающих мимо — они поспешили сфотографировать его. Кадры с «деревцем» сибиряки выложили в группу «АСТ-54».
Многие подписчики отнеслись к такому творчеству с юмором:
— Не забывайте поливать!
— Лучше бы гороха посадили или клубнику.
— Когда в пробке стоишь, можно черемуху с него покушать, — написали они в комментариях.
Другие читатели группы решили, что так другие автомобилисты отметили опасное место на дороге.
— Он не вырос. Ветки воткнули водители, которые, по всей видимости, наехали на этот люк, — предположили они.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU