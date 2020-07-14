2020-07-14T12:44:29+03:00
Происшествия

В Новосибирске водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе и сбежал

Школьника увезли в больницу с сотрясением мозга
Надежда РЫЖКИНА
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Скрывшегося водителя разыскивают. Фото: ГИБДД по Новосибирску.Скрывшегося водителя разыскивают. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
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Во вторник, 14 июля, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. Автомобиль сбил подростка, который переходил дорогу, и скрылся с места происшествия.

— В 10:50 минут водитель, двигаясь по улице Пархоменко, напротив дома 19/1 по улице Троллейная, наехал на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик переходил проезжую часть по в зоне регулируемого пешеходного перехода на зелёный сигнал светофора. В результате аварии подросток пострадал. Его отвезли в больницу с предварительным диагнозом «ушибы мягких тканей, ссадины коленного и локтевого суставов, сотрясение головного мозга», — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Всем, кто знает о этом ДТП, просьба обратиться по телефону 232-23-21 либо 232-23-51.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель, скрывшийся с места ДТП, может лишиться права вождения на 1-1,5 года или административный арест до 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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