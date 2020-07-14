2020-07-14T11:50:49+03:00
Недвижимость

ГК «Расцветай» - лидер по объему текущего строительства

По данным Единого ресурса застройщиков, на июль 2020 года ГК «Расцветай» заняла первое место в Общероссийском рейтинге по объему текущего строительства в Новосибирской области
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Жилой дом «Расцветай на Обской». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».Жилой дом «Расцветай на Обской». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».
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С начала 2020 года застройщик открыл продажи квартир на двух объектах в Новосибирске: «Расцветай на Обской» и «Расцветай на Шамшиных».

В планах ГК «Расцветай» развитие и укрепление своих позиций как на региональном, так и на федеральном рынках. У компании есть все ресурсы, чтобы строить технологичное, качественное жилье и сдавать его в строго назначенные сроки. В ближайшее время застройщик планирует вывести на рынки Новосибирска и Москвы два амбициозных объекта: ЖК «Расцветай на Красном» и многоквартирный дом «Расцветай в Люблино».

- Новые объекты ГК «Расцветай» можно смело назвать серьезным шагом в дальнейшем стратегическом развитии компании. Жилой комплекс на Красном проспекте не имеет аналогов по своей площади в центральной локации Новосибирска, а жилой многоквартирный дом в Люблино - это не только новые перспективы и расширение портфеля и географии проектов, но и возможность заявить о себе как о надежном и добросовестном застройщике на федеральном высококонкурентном рынке жилой недвижимости, - подчеркнули в пресс-службе ГК «Расцветай».

НАША СПРАВКА

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Шамшиных». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «СЗ «Расцветай на Обской». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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