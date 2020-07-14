2020-07-14T11:43:27+03:00
Общество

Как пенсионерам и инвалидам получить помощь в Новосибирске: в департаменте по соцполитике сделали заявление

Начали действовать новые правила соцобслуживания: рассказываем, как пенсионерам и инвалидам получить помощь в Новосибирске
Александра Сударь
Поделиться:
В Новосибирске пенсионерам будут помогать по-новому.В Новосибирске пенсионерам будут помогать по-новому.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 июля, заместитель руководителя департамента по социальной политике мэрии Владимир Машанов и директор Агентства развития социальной политики Дмитрий Плоских рассказали, как пенсионерам и инвалидам получить помощь в Новосибирске.

В рамках нацпроекта «Демография» приняты новые меры поддержки пожилых людей.

По словам Дмитрия Плоских, механизм социального обслуживание пенсионеров и инвалидов поменялся. Теперь не надо будет самому оформлять заявление на оказание помощи, будь то пособие или сиделка.

За пенсионера или инвалида это сделают комплексные центры социального обслуживания населения. Специалисты определят, в каких именно услугах нуждается тот или иной человек, и окажут ее в полной мере.

В Новосибирске в рамках нацпроекта «Демография» начали внедрять систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Пока только в пилотном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не забудьте полить его!» : в Новосибирске из люка на дороге вырос куст
В Новосибирске водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе и сбежал
«Кричала, что ее насилуют»: сибирячка устроила скандал, не желая надевать маску в трамвае
ГК «Расцветай» - лидер по объему текущего строительства
Как пенсионерам и инвалидам получить помощь в Новосибирске: в департаменте по соцполитике сделали заявление
«Умное сельское хозяйство»
Следователи возбудили уголовное дело после гибели пенсионера, на которого рухнула крыша
Умер Цезарь Короленко — знаменитый на весь мир психотерапевт скончался от коронавируса
Лишних не пустят: как в торговых центрах Новосибирска будут контролировать количество посетителей
«Заманил ее в пустой вагон»: сибиряк пытался изнасиловать женщину на собеседовании
Стала известна причина обрушения потолка в жилом доме, где погиб пенсионер
В Новосибирской области коронавирус выявили у 7505 человек: новые данные о заболевших
Еще двое за сутки: в Новосибирской области от коронавируса скончались 148 человек
Появилось видео с места обрушения в жилом доме в Новосибирске