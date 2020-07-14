Как пенсионерам и инвалидам получить помощь в Новосибирске: в департаменте по соцполитике сделали заявление

14 Июль 2020 2020-07-14T11:43:27+03:00

Начали действовать новые правила соцобслуживания: рассказываем, как пенсионерам и инвалидам получить помощь в Новосибирске

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Во вторник, 14 июля, заместитель руководителя департамента по социальной политике мэрии Владимир Машанов и директор Агентства развития социальной политики Дмитрий Плоских рассказали, как пенсионерам и инвалидам получить помощь в Новосибирске.

В рамках нацпроекта «Демография» приняты новые меры поддержки пожилых людей.

По словам Дмитрия Плоских, механизм социального обслуживание пенсионеров и инвалидов поменялся. Теперь не надо будет самому оформлять заявление на оказание помощи, будь то пособие или сиделка.

За пенсионера или инвалида это сделают комплексные центры социального обслуживания населения. Специалисты определят, в каких именно услугах нуждается тот или иной человек, и окажут ее в полной мере.

В Новосибирске в рамках нацпроекта «Демография» начали внедрять систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Пока только в пилотном режиме.

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